Onlinesupermarkt Picnic opent weer versneld distributiecentrum

Volgens Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic, blijft het aantal wachtenden hoog. ‘Hoe lang iemand op de wachtlijst staat verschilt per stad, maar meestal is het een paar weken.’ Het distributiecentrum in Zaandam zou deze nazomer geopend worden, maar dit is vervroegd naar juni. Dit voorjaar opende ook het distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs eerder dan gepland de deuren.

Het nieuwe distributiecentrum wordt geopend om aan de groeiende vraag in Amsterdam en Noord-Holland te kunnen voldoen. Het heeft een oppervlakte van 20.000 vierkante meter en zal werk gaan bieden aan vijfhonderd mensen. Picnic heeft ook distributiecentra in Diemen, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Apeldoorn.

Het bedrijf bezorgt uitsluitend boodschappen aan huis en heeft geen eigen winkels. Volgens de onlinesupermarkt groeide het aantal bestellingen afgelopen jaar extra hard omdat veel mensen vanwege het coronavirus de fysieke supermarkt vermeden.