Pulsvissers ‘uit het veld geslagen’ door besluit EU-hof

De hoogste Europese rechter wees het Nederlandse verzoek af om de verordening nietig te verklaren die per 1 juli het vissen met stroomstootjes op platvissen totaal verbiedt. Volgens de visserijorganisaties was de uitspraak de ‘laatste strohalm’ waar veel familiebedrijven die graag willen pulsen zich aan vasthielden in deze toch al moeilijk tijd. ‘De besluitvorming in Europa om de pulsvistechniek te verbieden is gebaseerd op emotionele lastercampagnes en niet op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies.’

Uit ruim tien jaar wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat het pulsvistuig zorgt voor aanzienlijk minder bijvangst, minder brandstofverbruik en minder bodemberoering. ‘Bewezen milieuwinst blijkt niet voldoende om een nieuwe visserijtechniek toe te staan. Deze uitspraak vergroot het risico van investeren in innovatie, terwijl innovatie cruciaal is om te kunnen voldoen aan de Europese ambities op het gebied van milieubesparing en selectiever vissen”, stellen de organisaties.

84 schepen onder Nederlandse vlag hadden toestemming om te mogen vissen met de pulstechniek. ‘Door het verbod op het pulstuig stijgen de kosten aanzienlijk. We zien nu al dat er familiebedrijven zijn die na generaties gevist te hebben, moesten stoppen. We voorzien dat er meer faillissementen aankomen. De hogere kosten in combinatie met gebrek aan perspectief, de gevolgen van brexit en het gebrek aan vraag vanwege de coronamaatregelen zijn een te grote opeenstapeling van onzekerheden. De pulsvisserij gaf de sector meer veerkracht om met tegenslagen om te gaan. De uitspraak is een stap terug voor de vissers, visserijgemeenschappen en Europa dat innovatie hoog in het vaandel heeft staan”, aldus een verklaring.