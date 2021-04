Alleen in regio Amsterdam stonden meer huizen te koop

De krapte op de woningmarkt waardoor de huizenprijzen sterk oplopen, geldt in mindere mate voor de regio Amsterdam. Het aantal verkopen in om de hoofdstad nam in het eerste kwartaal als enige van Nederland toe, meldt Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) dat weer onderdeel is van de NVM. De huizenprijzen stegen ook minder hard dan elders.

Het totale woningaanbod in het eerste kwartaal was in en om Amsterdam 1281 woningen. Dat betekende op jaarbasis een stijging van bijna 9 procent. Volgens de MVA heeft dit deels te maken met de wijziging van de regels met betrekking tot de overdrachtsbelasting.

Sinds de jaarwisseling hoeven huizenkopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting van 2 procent over de koopsom van hun huis te betalen, mits ze zelf in het huis gaan wonen. Na 1 april geldt de overdrachtsbelasting wel voor jonge huizenkopers die een woning van boven de 400.000 euro kopen. De MVA wijst erop dat in Amsterdam relatief veel huizen van meer dan 400.000 euro zijn.

In de regio Amsterdam, bestaande uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de plaats Abcoude was de gemiddelde prijs van een woning 518.000 euro. Dit is een stijging van 7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Landelijk was sprake van een gemiddelde prijsstijging van 15 procent met uitschieters van boven de 20 procent.