Verlichtingsbedrijf Signify koploper in voorzichtige AEX

Verlichtingsbedrijf Signify was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index die weinig beweging liet zien. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. Beleggers kijken vooral uit naar de kwartaalcijfers van Bank of America en Citigroup. Ook wordt gewacht op de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de winkelverkopen en de industriële productie in de Verenigde Staten die later op de dag bekend worden gemaakt. De cijfers zullen naar verwachting meer inzicht geven in het herstel van de grootste economie ter wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 713,34 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 1045,48 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent.

Signify stond bovenaan de AEX met een plus van 1,7 procent. Verfconcern AkzoNobel en chipbedrijf ASMI volgden met winsten van 1,1 procent. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een min van 0,5 procent. Shell daalde 0,4 procent. Het olie- en gasconcern heeft zijn aandeelhouders gevraagd zich uit te spreken over de strategie van het bedrijf om de klimaatdoelen te bereiken. In 2050 wil Shell klimaatneutraal zijn. Bierbrouwer Heineken (plus 0,4 procent) liet weten dat zijn productie uiterlijk in 2030 en het hele bedrijf in 2040 CO2-vrij moeten zijn.

Avantium

Bij de kleinere bedrijven zakte Avantium 4 procent. Het chemieconcern heeft 28 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden met korting in de markt gezet. NSI verloor 0,4 procent. Het vastgoedfonds zag de huurinkomsten dalen in het eerste kwartaal door de coronacrisis. Chipleverancier RoodMicrotec zag de omzet afgelopen kwartaal flink groeien dankzij de aanhoudend sterke vraag naar chips en werd beloond met een koerswinst van 6 procent.

In Londen daalde Deliveroo 1 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de handelsupdate van de Britse maaltijdbezorger, die de bestellingen in het eerste kwartaal ruimschoots wist te verdubbelen. Concurrent Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, verloor 0,3 procent in Amsterdam. ABB steeg 3 procent in Zürich. Het Zwitserse industrieconcern verhoogde zijn verwachtingen na een sterk eerste kwartaal. In Parijs vielen de kwartaalcijfers van het Franse reclamebureau Publicis Groupe (plus 4 procent) in goede aarde.

De euro was 1,1985 dollar waard, tegenover 1,1973 dollar een dag eerder. De olieprijzen daalden licht na de sterke stijging op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 63,03 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 66,48 dollar per vat.