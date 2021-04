Shell legt strategie energietransitie voor aan aandeelhouders

Olie- en gasconcern Shell gaat zijn strategie voor de energietransitie voorleggen aan de aandeelhouders. Zij mogen op de jaarlijkse vergadering dan een adviserende stem uitbrengen over de strategie die in februari werd gepresenteerd. Het bedrijf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

Volgens Shell is het voor het eerst dat een energiebedrijf zijn aandeelhouders vraagt om te adviseren over een strategie voor energietransitie. Topman Ben van Beurden zegt dat het belangrijker dan ooit is dat de aandeelhouders de aanpak van Shell begrijpen en ondersteunen. De stemming is puur adviserend en niet bindend, aldus Shell.

‘We vragen onze aandeelhouders om te stemmen voor een energietransitiestrategie die is ontworpen om onze energieproducten, diensten en investeringen in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs en de wereldwijde aanpak om klimaatverandering tegen te gaan. Het is een strategie die waarde moet creëren voor onze aandeelhouders, onze klanten en de samenleving als geheel”, stelt Van Beurden.

Het Brits-Nederlandse Shell is van plan elke drie jaar tot 2050 met een update te komen over de voortgang van de strategie. Er zal jaarlijks dan ook een adviserende stemming worden gehouden op de aandeelhoudersvergadering. Dit jaar vindt de vergadering van Shell plaats op 18 mei. Vanwege corona wordt die virtueel gehouden.