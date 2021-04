Deliveroo ziet aantal bestellingen in jaar tijd verdubbelen

Deliveroo blijft profiteren van de grote vraag naar maaltijdbezorging tijdens de coronapandemie. De Britse maaltijdbezorger heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim twee keer zoveel bestellingen bezorgd als in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde aan bestellingen nam nog sneller toe.

Deliveroo laat weten dat de groei voor het vierde kwartaal op rij is versneld. De groei kwam van zowel nieuwe als bestaande klanten. Het aantal bestellingen steeg op jaarbasis met 114 procent naar 71 miljoen. ‘De vraag was sterk in zowel het Verenigd Koninkrijk en Ierland als op de internationale markt”, zegt topman en medeoprichter Will Shu. Het Britse bedrijf haalt bijna de helft van de inkomsten op de thuismarkt op.

De totale waarde aan bestellingen nam in het eerste kwartaal met 130 procent toe naar 1,65 miljard pond (1,9 miljard euro). Deliveroo noemt geen winstcijfer maar mikt voor heel 2021 op een brutomarge tot 8 procent van de totale waarde aan bestellingen.

Beursgang

Het platform van Deliveroo maakte eind vorige maand een beursgang. Het aandeel ging direct hard onderuit. Verschillende beleggers hadden in aanloop naar de beursintroductie al bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop het bedrijf met zijn bezorgers omgaat. Inmiddels is het aandeel ruim 30 procent minder waard dan de uitgiftekoers.

Het bedrijf is sinds 2015 actief in Nederland. In februari leed Deliveroo bij het gerechtshof in Amsterdam nog een nederlaag. Het hof oordeelde dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zelfstandige ondernemers zijn maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst.