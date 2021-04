DNB: veel Nederlanders weten niet wat depositogarantiestelsel is

Nederlanders zijn onvoldoende bekend met het vangnet dat spaartegoeden tot 100.000 euro garandeert, constateert De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder vindt het belangrijk de bekendheid van dit zogeheten depositogarantiestelsel te vergroten. Want juist het gevoel van zekerheid van dit vangnet moet helpen voorkomen dat mensen massaal hun bankrekeningen gaan plunderen als een bank failliet gaat of dreigt te gaan.

DNB meet al sinds 2017 hoe bekend mensen zijn met het depositogarantiestelsel. Daarbij valt op dat steeds minder Nederlanders weten dat geld tot een bepaald maximum beschermd is bij een faillissement van een bank. Dit ging van 76 procent in 2017 naar 68 procent vorig jaar.

Mensen die meer details over het stelsel kunnen vertellen zijn kleiner in aantal. Ook komt naar voren dat niet alle delen van de samenleving even goed op de hoogte zijn. Oudere mannen zouden gemiddeld bijvoorbeeld meer dan twee keer zo bekend zijn met het stelsel dan jonge vrouwen.

De centrale bank wil het grote publiek de komende tijd beter informeren over het depositogarantiestelsel, onder meer via korte filmpjes op sociale media. Volgens DNB is kennis hierover namelijk erg belangrijk voor de financiële stabiliteit. Ook speelt mee dat er, zeker sinds de coronapandemie, steeds meer wordt gespaard. Met het depositogarantiestelsel is dus heel veel geld gemoeid. Sinds de financiële crisis van 2008 is de hoeveelheid gegarandeerd spaargeld met meer dan 50 procent toegenomen tot ongeveer 560 miljard euro.