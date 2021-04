Computermaker Dell splitst cloudbedrijf VMWare af

De Amerikaanse computermaker Dell Technologies gaat zijn meerderheidsbelang in cloudbedrijf VMWare afsplitsen. Daardoor ontstaan twee volledig aparte beursgenoteerde bedrijven. Met de deal kan Dell miljarden ophalen om de hoge schuld te verlagen.

Dell bezit 81 procent van VMWare. Na de afsplitsing keert VMWare miljarden aan speciaal dividend uit aan de aandeelhouders, waarvan Dell mogelijk 9,7 miljard dollar kan krijgen. Het computerbedrijf uit Texas kreeg het meerderheidsbelang in handen door de overname van dataopslagconcern EMC in 2016, het moederbedrijf van VMWare. Met die overname was een waarde van 67 miljard dollar gemoeid.

Dell is al sinds de zomer van vorig jaar bezig de strategische opties voor het Californische VMWare te bekijken. Het technologieconcern gaat gebukt onder een schuld van meer dan 48 miljard dollar. Volgens topman Michael Dell blijven zijn bedrijf en VMWare ook na de afsplitsing belangrijke partners van elkaar en kunnen ze als aparte ondernemingen beter focussen op groeimogelijkheden.

Beleggers op Wall Street lijken de stap van Dell wel te waarderen. In de zogenoemde nabeurshandel ging het aandeel Dell 9 procent omhoog in New York door de bekendmaking.