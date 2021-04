Kosten voor een graf stijgen tot boven 3000 euro

De kosten voor een particulier graf voor één persoon zijn in Nederland opgelopen tot gemiddeld 3036 euro. Vorig jaar was dat nog 2949 euro. Een crematie, zonder dienst, kost gemiddeld 694 euro. Dat was een jaar geleden 684 euro. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta onder 1697 begraafplaatsen en 107 crematoria.

Volgens Monuta kiezen consumenten steeds bewuster voor begraven. ‘Steeds vaker bereiden zij zich voor op het onvermijdelijke afscheid. Zo kijken zij naar het soort begraafplaats, de plekken die daar beschikbaar zijn, hoe de begraafplaats eruitziet en naar de prijs. Ze gaan vergelijken”, aldus CEO Quinten Fraai van Monuta.

Volgens het uitvaartbedrijf gaan gemeentelijke begraafplaatsen verschillend om met onder meer de duur van grafrechten en begraafkosten. Fraai: ‘Daardoor kan de consument geen goede vergelijking op prijs maken met een ander soort begraafplaats in de omgeving.’ Monuta pleit voor uniformiteit en heeft dat vorig jaar aangegeven bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens Monuta wordt hier nog dit jaar werk van gemaakt.

De duurste gemeentelijke begraafplaats is, net als in 2020, Esserveld in Groningen. De kosten voor een graf met een looptijd van dertig jaar stegen daar met ruim 4 procent naar 8422 euro. Aanvoerder van de top 10 van goedkoopste gemeenten is het Overijsselse Losser waar een graf met een looptijd van twintig jaar 765 euro kost, tegen 748 euro in 2020.