Moordzaak Zaanse Milica van Doorn in hoger beroep voor rechter

De 50-jarige Hüseyin A. staat donderdag voor het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep terecht voor de moord op de Zaanse Milica van Doorn. De 19-jarige vrouw werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Pas in 2017 kreeg de politie A. als verdachte in het vizier. De rechtbank legde hem in 2018 twintig jaar cel op.

Het half ontklede lichaam van het slachtoffer werd destijds gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld in Zaandam. De vrouw was meerdere malen met een mes gestoken en haar keel was doorgesneden.

Het spoor leidde naar A. dankzij een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek. Zaandammer A. deed daar zelf niet aan mee, zijn broer wel. A. is altijd blijven ontkennen dat hij de dader is. Hij heeft verklaard dat hij een geheime seksuele relatie had met Van Doorn. Dat zou het spermaspoor op het lichaam van het slachtoffer verklaren. ‘Een verzonnen verhaal”, oordeelde de rechtbank.

Vorig jaar ging het hof niet mee in een verzoek van A. en zijn advocaat om extra verhoren van vrienden en bekenden, die mogelijk iets zouden weten over de geclaimde relatie. Ook in een nader onderzoek naar een dagboek van Van Doorn zag het hof geen toegevoegde waarde.