MH17-proces hervat, rechtbank beslist over mogelijke schouw

Het monsterproces rond het neerhalen van vlucht MH17 gaat donderdag verder. Tijdens deze inleidende ronde laat de rechtbank weten of het nodig is om de reconstructie van het vliegtuig in een hangar op de vliegbasis in Gilze-Rijen te bekijken. Als dat het geval is, zal dat eind mei gebeuren. Ook worden eventuele onderzoekswensen besproken. Het is nog niet duidelijk of de zittingsdag vrijdag ook nodig is.