Uitspraak in omkoopzaak Berlusconi

Het proces tegen Berlusconi moest herhaaldelijk worden uitgesteld. De leider van de politieke partij Forza Italia kampt al langere tijd met gezondheidsproblemen en belandde deze maand weer in het ziekenhuis. Hij wordt donderdag niet verwacht in de rechtbank, maar dat hoeft een uitspraak niet in de weg staan. Het Openbaar Ministerie heeft ruim vier jaar cel geëist tegen Berlusconi.

De steenrijke en uitgesproken Berlusconi geldt al tientallen jaren als een van de bekendste figuren in het Italiaanse openbare leven. Hij wordt gezien als een van de rijkste mensen van het land en was herhaaldelijk premier. De politicus kreeg het ongeveer tien jaar geleden aan de stok met justitie vanwege een affaire die bekend kwam te staan als Rubygate, vernoemd naar een jonge prostituee met de bijnaam Ruby de Hartenbreekster.

Berlusconi kreeg in die zaak in eerste instantie zeven jaar cel opgelegd. Hij zou de minderjarige ‘Ruby’ hebben betaald voor seksuele diensten en zijn invloed hebben gebruikt om haar vrij te krijgen nadat ze was aangehouden voor diefstal. In hoger beroep volgde later vrijspraak, maar daarmee waren de juridische problemen van de politicus niet achter de rug. Justitie denkt dat hij getuigen heeft omgekocht.