Wet tegen racistisch geweld voorbij horde in Senaat VS

Wetgeving met de bedoeling geweld tegen Aziatische Amerikanen harder aan te pakken, is woensdag langs een belangrijke horde in de Senaat van de Verenigde Staten gekomen. Een minderheid van 40 senatoren kan voorkomen dat een wetsvoorstel überhaupt in stemming wordt gebracht, maar in dit geval stemde een overweldigende meerderheid van 92 senatoren voor de wet. Zes leden van het hogerhuis stemden tegen.

De Senaat stemde woensdag over de vraag of het debat rond het wetsvoorstel kan worden ingeperkt. Onder de zogenoemde filibuster-regel, moeten minstens 60 van de 100 senatoren het daarmee eens zijn. In de huidige Senaat, die half om half is verdeeld tussen Democraten en Republikeinen, zou dat inhouden dat er vanuit beide partijen steun voor nodig is.

Het was woensdag aanvankelijk nog niet duidelijk of het wetsvoorstel de filibuster-horde al zo snel zou slechten. De Democratische fractievoorzitter Chuck Schumer zei dinsdag dat zijn doel was om het wetsvoorstel eind deze week in stemming te brengen, aldus een bron binnen de Democraten.

Het wetsvoorstel komt nadat gewelddadige racistisch gemotiveerde aanvallen op Aziatische Amerikanen in toenemende mate in de media-aandacht zijn gekomen. De wet draagt het ministerie van Justitie op om politieaangiftes van haatmisdrijven tijdens de coronapandemie versneld te beoordelen. Ook moet de politie haatmisdrijven bewuster gaan rapporteren, komen er publiekscampagnes, en komen er richtlijnen voor het gebruik van niet-discriminerende taal in het beschrijven van de coronapandemie.

Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen Aziatische Amerikanen is enorm gestegen tijdens de coronapandemie, nadat toenmalig president Donald Trump het coronavirus het ‘Chinavirus’ is gaan noemen. Volgens de Democratische senator Mazie Hirono, mede-initiatiefnemer van de wet, is dit een signaal dat het Amerikaanse parlement het probleem van anti-Aziatisch racisme serieus neemt.