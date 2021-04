Bulgaarse premier Borisov stapt op na meer dan tien jaar

De 61-jarige centrumrechtse politicus kondigde woensdagavond in de Bulgaarse hoofdstad Sofia aan dat hij geen vierde termijn als premier wil. Borisov zei dat hij een andere kandidaat zal aanwijzen die ‘zeer duidelijk Europees en NAVO-georiënteerd’ is. Even daarna stelde hij voor dat zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken Daniel Mitov hem zal opvolgen.

Borisov is, met enkele korte onderbrekingen, premier van Bulgarije geweest sinds 2009. Bij de parlementsverkiezingen begin deze maand werd zijn pro-Europese GERB-partij opnieuw de grootste met 26 procent van de stemmen, goed voor 75 van de 240 parlementszetels.

Borisov zei woensdag dat hij geen verdeeldheid wil zaaien onder het Bulgaarse volk. Vorig jaar waren er aanhoudende demonstraties in Bulgarije, waarbij betogers de premier opriepen op te stappen in verband met beschuldigingen van corruptie.