Amazon belooft meer diversiteit in top bedrijf

Amazon gaat meer zijn best doen om vrouwen en zwarte werknemers in de top van het bedrijf te benoemen. De stap van de Amerikaanse techonderneming maakt deel uit van een bredere reeks aanpassingen in het beleid. Amazon is doorgaans terughoudend met het ventileren van interne kwesties van welke aard dan ook. Dat stilzwijgen kwam Amazon meermaals op kritiek te staan.

Het e-commercebedrijf formuleerde voor dit jaar een aantal doelstellingen op het gebied van werving en promotie. Zo moet het aantal vrouwen in hogere technische functies met 30 procent toenemen. Verder wil Amazon een verdubbeling van het aantal zwarte werknemers op hoog niveau in de VS. In een memo aan de medewerkers beloofde het hoofd personeelszaken, Beth Galetti van Amazon, ook om vaker intern te rapporteren over diversiteitszaken.

Amazon maakte ook meer gedetailleerde gegevens bekend over de samenstelling van zijn personeelsbestand, met een uitsplitsing naar ras en geslacht op verschillende niveaus. Daaruit kwam naar voren dat de magazijnmedewerkers en andere laaggeplaatste werknemers van het bedrijf veel representatiever zijn voor de Amerikaanse bevolking dan de kantoormedewerkers van Amazon, die overwegend blank en mannelijk zijn.

Amazon is de op één na grootste particuliere werkgever in de VS, na Walmart, met wereldwijd zo’n 1,3 miljoen werknemers. Blanke werknemers zijn bij Amazon ongeveer goed voor een derde van het personeelsbestand. In detop van het bedrijf is bijna 71 procent blank.