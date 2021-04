Iran bijna klaar voor verrijking van uranium tot 60 procent

Het agentschap bevestigt daarmee de plannen van Iran. Teheran maakte dinsdag bekend het atoomakkoord uit 2015 opnieuw te schenden. Er werd sinds januari al uranium ver boven de afgesproken grens van 3,67 procent zuiverheid verrijkt, waarmee moet worden voorkomen dat Iran kernwapens kan produceren. Voor nucleaire wapens is hoogverrijkt uranium nodig.

Iran reageert met zijn nieuwe nucleaire activiteiten op ‘nucleair terrorisme’ dat wordt toegeschreven aan aartsvijand Israël. Dat land zou verantwoordelijk zijn voor een explosie vorige week in de belangrijke nucleaire installatie van Natanz. Op die locatie wil Iran nog eens duizend nieuwe centrifuges plaatsen voor het verrijken van uranium.

Herstel van het nucleaire akkoord

Het besluit van Iran komt op het moment dat het land juist praat over het herstel van het nucleaire akkoord. Die deal wordt niet meer door Iran nageleefd sinds de Verenigde Staten zich eenzijdig terugtrokken. Iran beloofde in 2015 zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor verlichting van economische sancties.

De gesprekken over het akkoord begonnen vorige week en worden donderdag hervat. China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn hierbij aanwezig. De VS, het andere land dat betrokken was bij de totstandkoming van de atoomdeal, zijn indirect via tussenpersonen betrokken bij het overleg omdat Iran niet direct met de Amerikanen wil onderhandelen.

Dat Iran just nu zuiverder uranium gaat verrijken, wordt door de betrokken Europese landen als ‘bijzonder betreurenswaardig’ gezien. ‘Het is in strijd met de constructieve geest en de goede trouw van de besprekingen”, aldus het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.