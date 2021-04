Miss Montreal voegt zich bij The Streamers

Supergroep The Streamers breidt uit. Het collectief van Nederlandse artiesten verwelkomde woensdag Miss Montreal in de band.

The Streamers bestaat uit een grote groep Nederlandse artiesten, onder wie Nick & Simon, Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Maan en Suzan & Freek. Ook Thomas Acda, Paul de Munnik, Paul de Leeuw, Snelle en Diggy Dex maken deel uit van de groep. Acteur Frank Lammers is de manager.

Op 20 maart gaf de band een gratis onlineconcert vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré. De belangstelling was groot: ruim 1,2 miljoen mensen uit 82 verschillende landen keken via een livestream naar de show. Wanneer een volgend concert plaatsvindt, is nog niet bekend.