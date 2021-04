Fed-baas Powell: rentetarieven VS nog lange tijd laag

Eerder spraken beleidsmakers over het handhaven van de huidige lage rentestanden van 0 tot 0,25 procent tot 2023. Powell benadrukte dat een aantal van de bestuurders van de Fed zelfs repten over 2024. ‘De markten richten zich te veel op wat wij de economische voorspellingen noemen, en ik zou me meer richten op de uitkomsten die we hebben beschreven”, zei Powell.

Hij zei verder dat de VS een periode van snellere economische groei en banengroei ingaan, en dat het grootste risico een nieuwe piek in Covid 19-besmettingen is als gevolg van virusvarianten die mogelijk moeilijker te behandelen zijn. De Fed-voorzitter noemde het verstandig om voorlopig mondkapjes te blijven dragen en sociale afstand te bewaren.

De Fed zag tijdens de beleidsvergadering vorige maand nog geen reden om aan de lopende steunmaatregelen te morrelen. Die belofte zorgde onder meer voor recordstanden op de Amerikaanse aandelenbeurzen.