Aandeelhouders Ahold Delhaize akkoord met hogere beloning topman

De aandeelhouders van supermarktconcern Ahold Delhaize hebben tijdens de jaarlijkse vergadering ingestemd met de hogere beloning voor topman Frans Muller. Daarbij krijgt Muller over het boekjaar 2020 een totale beloning van 6 miljoen euro, tegen bijna 4,4 miljoen euro een jaar eerder.

Bij de stemming woensdag over het beloningsbeleid voor de top van Ahold Delhaize ging iets meer dan 80 procent van de aanwezige aandeelhouders op de virtuele vergadering akkoord. De gestegen vergoeding voor Muller is vooral te danken aan hogere prestatiebonussen rond bepaalde financiële doelstellingen zoals omzet en marge. Het basissalaris van Muller bedraagt 1,1 miljoen euro, een fractie hoger dan in 2019.

Het bedrijf achter onder andere Albert Heijn en webwinkel bol.com heeft tijdens de coronacrisis goede zaken gedaan door het massale hamsteren van boodschappen tijdens de lockdown, het sluiten van de horeca en een sterk gestegen onlineverkoop. Daar profiteren de topbestuurders van de onderneming van. De totale omzet van Ahold Delhaize steeg vorig jaar met ruim 14 procent tot 74,7 miljard euro.