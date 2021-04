Tsjechië wil AstraZeneca-vaccins van Denemarken overnemen

De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Hamacek, meldt op Twitter dat het land klaarstaat om de coronavaccins van Denemarken aan te schaffen. Hij heeft de Tsjechische ambassadeur in Kopenhagen gevraagd direct contact op te nemen met de Deense autoriteiten.

Het is niet bekend of de voorraad AstraZeneca-vaccins van Denemarken te koop is en of het is toegestaan dat landen ze van elkaar overnemen. De coronavaccins voor heel de Europese Unie worden via Brussel ingekocht. De EU betaalt 1,78 euro voor twee doses van het middel van de Brits-Zweedse farmaceut.

Bloedstolsels

Het vaccin wordt in verband gebracht met een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Meerdere Europese landen hebben om die reden besloten het vaccin alleen vanaf een bepaalde leeftijd toe te dienen.

De regering in Praag krijgt kritiek omdat de vaccinatiecampagne te langzaam zou gaan. In het land met 10,7 miljoen inwoners zijn bijna 770.000 mensen ingeënt. Hamacek, die tijdelijk ook het ministerie van Buitenlandse Zaken leidt, reist maandag naar Moskou om meer te leren over het Russische coronavaccin Spoetnik-V.