Stijgende olieprijs doet Shell goed op Damrak

Shell was woensdag de uitblinker in de AEX-index in Amsterdam. Het aandeel van de energiereus profiteerde van de opgelopen olieprijzen. Dit nadat uit een rapport bleek dat de Amerikaanse olievoorraden sterker dan verwacht waren geslonken. Daarnaast verhoogde energiebureau IEA zijn verwachtingen voor wat betreft de vraag naar olie.

Shell sloot de sessie met een winst van 3,3 procent. Daarbij liep de koers gedurende de middag hard op. Ook sectorgenoten als BP en Total zagen hun beurswaarde stijgen. BP won in Londen dik 3 procent, Total steeg in Parijs bijna 1 procent. Een vat Amerikaanse olie was bij de slotbel 4,2 procent duurder op 62,71 dollar. Brentolie steeg 3,9 procent in prijs tot 66,15 dollar per vat.

De laatste tijd zaten de olieprijzen al in de lift na tekenen dat de economie van grootmachten de Verenigde Staten en China sterker dan verwacht herstellen van de crisis. Evengoed blijft er ook bezorgdheid bestaan vanwege de trage uitrol van vaccins en de stijgende corona-infecties in landen als India en Brazilië.

TomTom

De AEX-index won 0,6 procent tot 712,55 punten. De MidKap won ook 0,6 procent, tot 1044,74 punten. Frankfurt sloot 0,4 procent lager. Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Verder ging de aandacht in Amsterdam uit naar TomTom dat 1,6 procent won. De navigatiespecialist verkocht afgelopen kwartaal meer van zijn systemen aan automakers. Ook wist het bedrijf het verlies terug te dringen. Wel werd gewaarschuwd voor de impact van de wereldwijde chiptekorten op de resultaten.

ASML

Chipmachinemaker ASML steeg 0,9 procent. Topman Peter Wennink waarschuwde voor de impact van het exportverbod van chipmachines naar China. Dat verbod zou niet werken en ook andere economieën, waaronder de Amerikaanse pijn doen.

ABN AMRO won bij de middelgrote fondsen op het Damrak 1,8 procent. De bank gaat zijn zakenbank versneld afslanken. Daarnaast gaat ABN AMRO aan meer klanten een negatieve rente berekenen.

Euro

LVMH steeg krap 3 procent in Parijs en bereikte de hoogste koers ooit. De producent van luxegoederen boekte in het eerste kwartaal fors meer omzet. SAP steeg 1,4 procent in Frankfurt. Het softwareconcern schroefde zijn omzetverwachting op dankzij sterke prestaties van zijn cloud-activiteiten.

In Londen klom easyJet bijna 6 procent. De Britse budgetvlieger verwacht over de afgelopen zes maanden een fors verlies te lijden als gevolg van de coronacrisis, maar hoopt vanaf eind mei weer meer te kunnen vliegen.

De euro was 1,1973 dollar waard, tegen 1,1895 dollar een dag eerder.