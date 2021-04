ECB-baas Lagarde: economie eurozone loopt nog steeds op krukken

Volgens de Française leunt de economie aan de ene kant op fiscale stimuleringsmaatregelen en aan de andere kant op monetaire stimulans. Zolang de economie niet voldoende is hersteld is het volgens haar niet mogelijk deze steunmaatregelen weg te nemen.

‘Vergelijk het met een patiënt die uit een diepe crisis komt, maar nog steeds op twee krukken staat”, zei Lagarde. ‘Je wilt geen van beide krukken weghalen, de fiscale of de monetaire, totdat de patiënt echt goed kan lopen. En om dat te doen is steun tot ver in het herstel nodig.’