Zweden wacht met gebruik Janssen-vaccin

Zweden dient de coronavaccins van de Leidse fabrikant Janssen voorlopig niet toe in verband met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes die zijn opgetreden bij enkele relatief jonge gevaccineerden. Nederland en naar verluidt ook Denemarken nemen eenzelfde besluit, net als de Verenigde Staten en Zuid-Afrika dat eerder deden. Frankrijk gaat er wel mee aan de slag, bij 55-plussers.

Het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson, raadt aan het Janssen-vaccin voorlopig niet te gebruiken en in de opslag te houden. Het bedrijf had de distributie in Europa al stilgelegd.

De Zweedse gezondheidsautoriteiten wachten nu tot het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een nieuwe beoordeling heeft gemaakt over het Janssen-vaccin. Dat gebeurt naar verwachting volgende week.