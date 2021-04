De Jonge: Janssen-vaccin wordt voorlopig nog niet toegediend

Het nieuwe Janssen-vaccin wordt voorlopig nog niet toegediend in Nederland. Zorgminister Hugo de Jonge wil eerst meer weten over mogelijke ernstige bijwerkingen. Hij maakte dat woensdag bekend na een advies van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson om het coronavaccin nog niet te gebruiken. De minister wacht nu eerst het onderzoek van de Europese toezichthouder EMA af. De toezichthouder verwacht in de loop van volgende week met een oordeel te komen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn meldingen uit de Verenigde Staten over mogelijk ernstige bijwerkingen. Het gaat om bloedstolsels in de hersenen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. In de VS hebben al bijna 7 miljoen mensen een Janssen-prik gekregen. Zeker zes mensen kregen last van de zeldzame trombose, waaraan één vrouw overleed.

Begin van de week ontving Nederland de eerste bijna 80.000 doses van Janssen.