American Airlines gokt op sterk herstel in zomer

Het bedrijf ontvouwde plannen om de capaciteit van zijn binnenlands vluchten op te voeren tot 90 procent van het niveau van voor de crisis. Daarbij wil het 80 procent van zijn internationale vluchten vliegen. Net als rivalen wil de maatschappij vaker vliegen naar strand- en bergachtige bestemmingen. Daarbij zal het nieuwe routes uitvoeren naar Orlando in Florida vanuit acht andere steden in de Verenigde Staten. Ook worden meer vluchten naar het Caribisch gebied gepland.

Met het uitbreiden van zijn vluchtschema gokt American Airlines erop dat reizen deze zomer weer zo goed als normaal kan. De luchtvaartmaatschappij is in het lopende kwartaal al bezig met het terug in gebruik nemen van het grootste deel van haar vloot. Eerder moest het veel van zijn vliegtuigen noodgedwongen aan de grond houden vanwege de impact van de crisis.

De maatschappij is zich er wel bewust van dat er nog steeds veel onzekerheid is, vooral door de veranderende infectiecijfers en geldende reisbeperkingen. Zo zal de maatschappij deze zomer niet non-stop vliegen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Hong Kong.