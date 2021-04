‘Wereldwijd consumentenvertrouwen hoger dan voor corona’

Het wereldwijde consumentenvertrouwen is in het eerste kwartaal volledig hersteld van de coronacrisis, geholpen door de vaccinatieprogramma’s en de economische steunpakketten van overheden. Dat meldt de Amerikaanse marktonderzoeker Conference Board.

De graadmeter die het vertrouwen meet, steeg naar een stand van 108 tegen 98 in het vierde kwartaal van 2020. Daarmee ligt de index weer hoger dan voor de coronacrisis, toen een stand van 106 werd gemeten. Het is ook het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in 2005, aldus Conference Board. Een stand boven 100 is positief.

Volgens de onderzoekers nam het vertrouwen in 49 van de 65 onderzochte landen toe, door het aantrekkende economische herstel en de vaccinatieprogramma’s. Er zijn wel verschillen te zien per regio. Zo is in Europa het vertrouwen fors aangetrokken, maar blijft die nog wel negatief.

‘Het verbeterde consumentenvertrouwen is een goed teken voor de bestedingen dit jaar, nu economieën uit de coronacrisis van 2020 komen en werken aan het stoppen van de verspreiding van het virus”, zegt hoofdeconoom Dana Peterson van Conference Board.