Focus op cijfers grote banken op beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersuitslagen geopend. De blik van beleggers op Wall Street is vooral gericht op de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo. Verder gaat de aandacht uit naar de beursgang van Coinbase Global, het grootste handelsplatform voor digitale munten zoals bitcoins in de Verenigde Staten.