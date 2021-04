5503 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt

Het aantal nieuwe coronagevallen is flink gedaald. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen 5503 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is aanzienlijk minder dan in de dagen ervoor, maar het is ook behoorlijk weinig voor een woensdag.

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.260 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 7180 nieuwe gevallen per dag. Het is de eerste keer in ongeveer een week dat het gemiddelde daalt.

Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. In de hofstad testten 197 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 184 besmettingen aan het licht en in Amsterdam werden 170 coronagevallen vastgesteld. Daarna volgen Dordrecht (120), Eindhoven (104) en Utrecht (97).