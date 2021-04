Opnieuw minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder afgenomen. In totaal zijn nu 2499 patiënten met Covid-19 opgenomen, 55 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 784 op de intensive care, tien patiënten minder dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 45 tot 1715.

Dinsdag nam het aantal opgenomen Covid-patiënten ook al af, met 28. De twee dagen daarvoor steeg dit aantal met 91.