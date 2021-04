Ryanair lijdt nederlaag in strijd tegen staatssteun

Ryanair heeft van de op één na hoogste rechtbank van de Europese Unie ongelijk gekregen in rechtszaken die de vliegmaatschappij heeft aangespannen tegen staatssteun voor concurrenten. Het is een gevoelige nederlaag voor de Ierse maatschappij, die vindt dat coronasteun voor individuele bedrijven voor oneerlijke concurrentie zorgt.

Ryanair klaagde bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg onder andere over de staatssteun van Zweden en Denemarken aan SAS en Finland aan Finnair. Die vliegmaatschappijen kregen kredietgaranties van de staat voor leningen van respectievelijk 148 miljoen en 600 miljoen euro.

De Europese Commissie keurde de steunpakketten goed. Daarop spande Ryanair een rechtszaak aan tegen het dagelijks EU-bestuur, omdat volgens de budgetvlieger bepaalde luchtvaartmaatschappijen worden bevoordeeld ten opzichte van concurrenten. De Europese rechters oordelen nu dat de financiële hulp wel degelijk verenigbaar is met de regels voor eerlijke marktwerking binnen de EU.

In beroep

Zo mogen individuele bedrijven staatssteun krijgen als hun faillissement een ‘ernstige verstoring van de economie’ teweeg zou brengen, zoals het geval zo zijn geweest als Finnair was omgevallen. Daarnaast oordeelt het Gerecht dat lidstaten volgens EU-regels individuele bedrijven te hulp mogen schieten als ze door uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de coronapandemie, in de problemen zijn geraakt.

Ryanair zegt in beroep te gaan tegen de uitspraken. ‘De vonnissen van vandaag zetten de liberalisering van de luchtvaart dertig jaar terug in de tijd”, schrijft het bedrijf in een verklaring.

Ryanair heeft een keur aan Europese rechtszaken aangespannen tegen staatssteun die luchtvaartmaatschappijen hebben ontvangen. Eerder kreeg de prijsvechter al geen gelijk bij zaken over steun van Zweden aan SAS en Frankrijk aan Air France. Ryanair heeft verder nog zaken lopen over staatssteun aan onder meer Air France-KLM en Lufthansa.