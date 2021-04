Bijna helft van basisscholen volgende week aan Centrale Eindtoets

Of een leerling de digitale of de papieren variant maakt, bepalen de scholen. De digitale versie is adaptief: ze past zich tijdens de afname aan het niveau van de leerling aan. Welke opgaven een leerling krijgt voorgeschoteld, is dus afhankelijk van diens antwoorden. Deze variant wordt gemaakt door ruim 21.000 leerlingen.

Achtstegroepers moeten verplicht een eindtoets maken, waarin taal en rekenen centraal staan. Scholen kunnen kiezen uit vijf vormen die allen zijn toegelaten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De eindtoets leidt tot een toetsadvies. Dat is niet bindend, maar als dit advies hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet het schooladvies worden heroverwogen. De Centrale Eindtoets is gemaakt door het College voor Toetsen en Examens, samen met Stichting Cito en DUO.

Vorig jaar gingen de eindtoetsen vanwege de coronamaatregelen niet door. Daardoor kregen kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten gemiddeld lagere middelbare schooladviezen dan de lichting van het jaar ervoor, concludeerde het CBS dinsdag. Er was immers geen toetsadvies dat het schooladvies naar boven kon bijstellen. In het schooljaar 2018-2019 kreeg bijna een kwart van alle kinderen een hoger schooladvies dankzij hun resultaat op de eindtoets.