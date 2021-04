Bouwbedrijf Heijmans onderzoekt omgang met data na blunder

Bouwbedrijf Heijmans is een onderzoek begonnen naar de manier waarop intern wordt omgesprongen met gevoelige data. Dit doet het concern nadat door een blunder een lijst met persoonlijke gegevens van meer dan 1100 geïnteresseerden in een nieuwbouwproject in Zevenhuizen per e-mail is rondgegaan.

Een woordvoerster bevestigt eerdere berichtgeving door het AD over de datablunder. Heijmans verstuurde maandagavond een e-mail met een bijgevoegd Excel-bestand waarin onder andere gegevens over de inkomens van mensen met interesse in nieuwbouwproject Koningskwartier stonden. Daarnaast bevatte de lijst adressen en namen van gegadigden. De e-mail was gericht aan alle inschrijvers die waren uitgeloot.

Heijmans wil nu nagaan hoe de fout heeft kunnen gebeuren. Volgens de zegsvrouw gaat het bedrijf normaal gesproken juist zorgvuldig om met gevoelige gegevens. Het onderzoek richt zich vooral op de omgang met data bij samenwerkingsverbanden als het Koningskwartier, waar bijvoorbeeld ook verzekeraar ASR en gebiedsontwikkelaar AM aan meewerken.

Excuses

‘We hebben onze excuses aangeboden. We vinden het ontzettend vervelend voor de mensen bij wie dit is gebeurd en voor de collega die dit is overkomen”, aldus Heijmans. Het bedrijf benadrukt normaal gesproken helemaal geen bestanden te beheren over inkomens van mensen. Bij het lotingsproces voor de nieuwbouwwijk was dit echter van belang om te bepalen of mensen in aanmerking komen voor sociale woningbouw.

Nadat de fout werd ontdekt, kon het bedrijf een deel van e-mails nog intrekken maar bij geopende berichten was dit niet meer mogelijk. Heijmans heeft dinsdagochtend de fout gemeld bij de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast verzocht het bouwbedrijf de onbedoelde ontvangers van de informatie deze zo snel mogelijk te wissen.