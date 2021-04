Theaters vinden toekomst heropening te onzeker

‘Hoewel we het goed vinden dat de Fieldlabs verder worden uitgerold is er voor heropening van de theaters sprake van grote onzekerheid”, aldus Van der Ham. ‘De Vrije Theaterproducenten zien dan de horizon van heropening van de theaters steeds weer verder naar achteren schuiven. Die steeds veranderende onzekerheid maakt het voor producenten steeds moeilijker om producties op te starten.’

De Taskforce Cultuursector liet woensdagochtend al weten dat het goed is dat er eindelijk een plan ligt, maar dat er nog wel veel onzeker is. Daar sluit Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, zich bij aan. ‘Het is jammer dat er niet iets is gezegd over hoe de zomer eruit gaat zien”, aldus Schans over de persconferentie. ‘We moeten van die anderhalve meter af, anders is het voor de sector niet te doen.’

Willem Westermann van de Vereniging van Evenementen Makers is blij met de ‘scherpe doelen’ die worden gesteld met betrekking tot de heropening. ‘Belangrijk dat evenementen worden genoemd, maar ook duidelijk dat daarvoor zowel het stevig doorgaan met vaccineren als het goed inzetten van de sneltestcapaciteit van belang is.’