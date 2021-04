Productie industrie eurozone geraakt door chiptekorten

De productie in de industrie van de eurozone is in februari gedaald, mede als gevolg van de chiptekorten waar autobouwers mee kampen. Door die tekorten werden autofabrieken van bijvoorbeeld Volkswagen en Mercedes-moeder Daimler tijdelijk stilgelegd.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat nam de industriële productie in het eurogebied die maand met 1 procent af ten opzichte van januari. Toen was er nog een stijging met 0,8 procent. Daarbij was in februari een krimp van de productie van kapitaalgoederen, waaronder dus ook voertuigen, met 1,9 procent te zien. Maar ook de productie van andere goederen ging omlaag, net als die van energie.

Voor de gehele Europese Unie ging het om een daling van de industriële productie met 0,9 procent op maandbasis. In januari was hier nog een plus van 0,8 procent te zien.

ING-econoom Bert Colijn zegt dat de productiecijfers over februari weliswaar zwak zijn, maar dat de toekomst er zonniger uitziet, geholpen door het economisch herstel van de coronacrisis en de aantrekkende vraag van consumenten. Hij wijst daarbij op recente economische cijfers die duiden op een sterke orderontvangst en een stijgende productie in de industrie.