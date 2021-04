‘Olievraag neemt dit jaar sterker toe door vaccinaties’

Het agentschap verhoogde zijn verwachting voor de wereldwijde olievraag dit jaar met 230.000 vaten (van 159 liter) per dag. Daarmee zou de dagelijkse vraag dit jaar met in totaal 5,7 miljoen vaten gaan toenemen tot 96,7 miljoen vaten, aldus het IEA.

Met name in de Verenigde Staten en China zal de vraag naar olie dit jaar sterker stijgen dan eerder voorzien. ‘De fundamenten voor de oliemarkt lijken zeker sterker”, stelt het IEA in zijn maandelijkse rapport, waarbij wel wordt gewezen op de stijgende besmettingscijfers in verschillende Europese landen, Brazilië en India.

Het IEA denkt dat in de tweede helft van dit jaar vraag en aanbod op de oliemarkt in balans zullen komen. Eerder was er juist nog een groot overaanbod van olie omdat de vraag door de coronacrisis sterk was gedaald. Om de prijzen te stutten, verlaagden oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland de olieproductie. De zogenoemde OPEC+ is van plan de productie vanaf mei geleidelijk te gaan verhogen. De OPEC kwam dinsdag ook met positievere vooruitzichten voor de olievraag.