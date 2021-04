‘Duitse deelstaat moet door schaarste vaccinatie stoppen’

De Duitse deelstaat Brandenburg raakt door zijn vaccins van het type Pfizer/BioNTech en Moderna heen en de inentingen met een eerste dosis moeten worden stilgelegd. Het is volgens de krant Bild de eerste deelstaat waar het vaccinatieprogramma strandt als gevolg van leveringsproblemen of het stilleggen van het gebruik van bepaalde vaccins.

De Brandenburgse minister van Binnenlandse Zaken, Michael Stübgen, zei tegen de gezondheidscommissie van het regionale parlement dat met wat er nog over is aan BioNTech en Moderna, nog korte tijd tweede doses in de vaccinatiecampagne kunnen worden toegediend. Daar wordt het vaccin vaak ingezet als vervanging voor het in onbruik geraakte vaccin AstraZeneca.

Maar het duurt volgens Stübgen niet lang meer voor dat ook op is. Dan zal het vaccinatieprogramma in de regio van 2,5 miljoen inwoners in een paar weken tijd tot staan zijn gebracht.