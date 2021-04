‘Denemarken stopt met AstraZeneca en schort gebruik Janssen op’

Denemarken besloot vorige maand al het gebruik van het AstraZeneca-vaccin stil te leggen. Het ging toen nog om een tijdelijke prikpauze. De autoriteiten zouden inmiddels hebben besloten dat ze niet meer verder willen met het middel, dat in verband is gebracht met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes.

Inmiddels is ook discussie ontstaan over het Janssen-vaccin. De Verenigde Staten kondigden dinsdag een prikpauze aan. Meerdere mensen hadden last gekregen van dezelfde klachten met bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes die waren gelinkt aan het middel van AstraZeneca, dat op een vergelijkbare wijze is geproduceerd.