NAVO-landen mikken op gezamenlijk vertrek uit Afghanistan

De NAVO-troepenmacht in Afghanistan moet zich gezamenlijk terugtrekken uit het land als het aan Duitsland ligt. Defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer zei woensdag dat het aannemelijk is dat dat in september gebeurt, nadat de VS hadden aangegeven dat alle Amerikaanse militairen Afghanistan op 11 september hebben verlaten.

‘We hebben altijd gezegd: samen uit, samen thuis”, zei de Duitse bewindsvrouw tegen de omroep ARD. ‘Ik ben voor een ordelijk vertrek en neem aan dat we (de NAVO) daar vandaag mee instemmen.’ Bewindslieden van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland houden woensdag apart beraad, maar er wordt ook in NAVO-verband over gesproken.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei woensdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel dat Washington in overleg met de NAVO-partners werkt aan een ‘gecoördineerd’ vertrek. ‘We hebben onze doelen bereikt en nu is het tijd onze troepen thuis te brengen.’

Tachtig extra infanteristen

De Britten hebben volgens de krant The Times aangegeven bijna al hun ongeveer 750 militairen op 11 september te hebben teruggetrokken. Nederland stuurt naar verwachting nog deze maand tachtig extra infanteristen naar Afghanistan voor de NAVO-missie Resolute Support vanwege de verslechterende toestand in het land.

De aftocht in september moet een einde maken aan de langste oorlog die de Verenigde Staten en hun bondgenoten voerden, in eerste instantie als vergelding voor de aanslagen van 11 september 2001 in de VS. Van belang is wel de opstelling van de Taliban. Die radicaalislamitische groep wil pas deelnemen aan een top over Afghanistan als alle buitenlandse troepen weg zijn.