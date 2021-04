Utrechtse horeca mag weer even een biertje serveren

‘Dit is weer een stap vooruit voor de horeca”, zegt eigenaar Marcel Westerveld van café Hofman. Hij en zijn collega’s zijn erop gebrand om te laten zien dat zij op een coronaveilige manier gasten kunnen ontvangen.

Normaal gesproken staan er in Westervelds zaak mensen aan de bar, lopen mensen door de kroeg om zelf een biertje te halen en zitten gasten dichter op elkaar. Tijdens de proef mag dit niet. Klanten zitten aan tafels op afstand van de ander. Wel kunnen hij en zijn collega’s tijdens de vierdaagse proef, als uitzondering, na 20.00 uur een alcoholische borrel schenken.

Vervolgproef

Westerveld hoopt dat er een vervolgproef komt om te testen wat de gevolgen zijn als gasten zich als vanouds door de zaak kunnen bewegen.

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken vond het ook ‘heerlijk’ om weer even in een kroeg te zijn. ‘Dit voelt goed. Ik heb het gemist”, zegt ze. Het is nu aan de horecaondernemers om te laten zien dat het veilig kan.

Sophie (25) uit Den Bosch is, samen met vijf vrienden, een van de gelukkigen die naar binnen mag bij De Beurs. Ze heeft er veel zin in. ‘Het voelt ook wel weer als wennen. Maar we gaan zo lekker een biertje bestellen en wel meer dan één.’ Dat het woensdagmiddag 12.00 uur is, maakt niet uit. De meeste tijdsloten zaten al erg snel vol. Een van de vrienden is jarig. Dat geeft nog een extra feestelijk tintje aan het bezoek.