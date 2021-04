Woningsite dient klacht in tegen ‘monopolist’ Funda

De klacht is ingediend door gmak.nl, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Trouw. Het bedrijf helpt huizenbezitters zonder tussenkomst van een makelaar de vraagprijs voor hun woning te bepalen en stelt automatisch advertenties op. Voorheen verschenen die ook op Funda. Maar sinds begin december worden deze advertenties door de huizensite geweerd omdat ze niet aan nieuwe voorwaarden voldoen.

Funda, dat voor het merendeel in handen is van makelaarsvereniging NVM, eist van tussenpartijen die een advertentie plaatsen onder andere dat ze zelf fysiek het huis hebben bekeken en beoordeeld. Ook moeten ‘ongebonden intermediairs’ actief betrokken zijn bij onderhandeling over de woningverkoop om op Funda te mogen.

Onmogelijk

Gmak klaagt dat deze criteria zijn eigen verdienmodel onmogelijk maken. Daarmee zou de site traditionele makelaars beschermen tegen concurrentie van nieuwkomers. Maar omdat Funda het overgrote deel van de Nederlandse markt voor huizenadvertenties in handen heeft, moet de site volgens gmak gedwongen worden om voor alle partijen opengesteld te worden.

In december dreigde gmak nog met een kort geding tegen Funda wegens de wijziging van de voorwaarden. Die rechtszaak kwam er uiteindelijk niet. Funda stelde destijds dat gmak ook niet aan oudere voorwaarden voor intermediairs voldeed en daarom werd geweerd. Dit om de kwaliteit van advertenties op Funda te garanderen.

Advertenties

Maar volgens de woordvoerder van gmak zijn de gebruikersvoorwaarden niet het enige probleem. Zo zou Funda zonder enige waarschuwing vooraf advertenties van de site hebben gegooid. Vervolgens was het onmogelijk om een zakelijk gesprek met de huizensite te voeren over het weer toelaten van de advertenties, aldus gmak.

De dominantie van Funda in Nederland oogst al langer kritiek. Zo klaagde makelaarsvereniging VBO eerder bij de rechter over vermeend machtsmisbruik door de site. De rechter stelde in 2018 vast dat Funda een machtspositie heeft, maar zag geen aanwijzingen van misbruik.