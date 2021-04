Psychiater: geen aanwijzingen voor radicalisering Haagse steker

Dat Malek F. op 5 mei 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen op straat met een mes levensgevaarlijk verwondde, is niet te verklaren door radicalisering of extremisme. Dat zei de psychiater woensdag in het gerechtshof op de tweede dag van het hoger beroep in zijn zaak.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de man handelde uit een terroristisch motief, onder meer omdat hij Allahu Akbar had geroepen toen hij werd neergeschoten door de politie. Maar volgens de psychiater zijn er tijdens het psychiatrisch onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor radicalisering. De verdachte handelde ‘vanuit een paranoïde psychose, veroorzaakt door een ernstige psychiatrische stoornis, namelijk schizofrenie”. De diagnose schizofrenie is nieuw en kwam recent naar voren tijdens een aanvullend onderzoek naar de psyche van de man.

De psychiater en psycholoog adviseren het hof de 34-jarige Syrische vluchteling tbs met dwangverpleging op te leggen, gelijk aan het vonnis van de rechtbank in 2019. F. is volgens hen volledig ontoerekeningsvatbaar voor de steekincidenten. Hij had volgens de gedragsdeskundigen op 5 mei 2018 religieuze wanen, dacht dat hij handelde in opdracht van de duivel in de vorm van een kraai. Hij heeft volgens de psychiater een intensieve behandeling nodig, zodat de ziekte zich niet verder kan ontwikkelen en de psychoses niet terugkeren.

Angst

Over F.’s geloofsbeleving zegt de psychiater: ‘Hij zag duivelsaanbidders die hem van zijn geloof willen afbrengen. Dat riep heel veel angst op. Hij ging steeds sterker aan zijn geloof vasthouden, is vromer geworden en daarin doorgeschoten. Dat zagen we ook tijdens zijn detentie. Hij belandde als zieke man met schizofrenie op de terroristenafdeling. Daar verbleef hij tussen geradicaliseerde mensen. Hij was daar vatbaar voor de radicale islam. Hij merkte dat hij daar wat radicaler is geworden in zijn opvattingen.’ F. verblijft momenteel niet meer op de terroristenafdeling. Hij is enkele weken geleden overgeplaatst van de gevangenis in Vught naar De Schie in Rotterdam.

Op deze tweede zittingsdag komen ook de verhalen van de slachtoffers aan bod. Zij laten in de loop van de dag slachtofferverklaringen voorlezen.