Navigatiespecialist TomTom stijgt op licht hoger Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 710,33 punten onder aanvoering van de chipmachinemaker ASML (plus 1,4 procent). De MidKap klom 0,1 procent tot 1040,25 punten. Parijs won 0,3 procent. De graadmeters in Frankfurt en Londen bleven vrijwel vlak.

TomTom steeg bijna 3 procent. De navigatiespecialist leed afgelopen kwartaal minder verlies, mede dankzij een verlaging van de kosten. Voor heel 2021 houdt het bedrijf vast aan zijn verwachtingen van een groeiende omzet. TomTom verwacht wel dat het merendeel van de omzet pas in de tweede jaarhelft zal worden behaald vanwege het chiptekort in de autosector. Verscheidene autofabrikanten moesten hun productie al gedeeltelijk stilleggen vanwege het chipt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .