EasyJet voorziet herstel vanaf eind mei

EasyJet denkt in het kwartaal van april tot en met juni tot een vijfde van de passagiers te kunnen vervoeren die in dezelfde periode in 2019 met de maatschappij vlogen. Dat begint naar verwachting nog laag, maar in juni zou het al om ruim een kwart moeten gaan, geeft Lundgren aan. ‘Het is moeilijk om daar nu al heel concrete voorspellingen voor te doen, want mensen boeken momenteel maar kort voor vertrek.’

Waar easyJet vanaf mei heen kan vliegen, ligt volgens de topman aan de Britse regering. ‘Maar ik zie geen reden waarom het grootste deel van Europa in de zomer niet weer groen kan zijn.’ Lundgren pleit er ook voor om geen verplichte tests te eisen voor reizigers uit ‘groene’ landen. ‘De kosten zijn fors en zorgen voor een extra barrière..

