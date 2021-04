Corendon en TUI organiseren proefvakantie naar Gran Canaria

De tweede proefvakantie wordt opgezet door Corendon en TUI. Vertrek is begin mei en de bestemming is het zonnige Spaanse eiland Gran Canaria. Vakantiegangers verblijven hier acht dagen all-inclusive in het luxe Riu Gran Canaria hotel. Anders dan de eerste testreis naar Rhodos mogen ze ook hun hotel uit.

Maar er is opnieuw weinig plek. In totaal kunnen 180 vakantiegangers mee; 90 gasten met Corendon en 90 gasten met TUI. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan zich vanaf maandag 19 april aanmelden voor de proefvakantie. Dan maken beide reisorganisaties ook alle details over de reis bekend, zoals de exacte reisdatum, de prijs en de testvereisten. Voor de trip naar Rhodos kreeg reisorganisatie Sunweb eerder zo’n 25.000 aanmeldingen. Slechts 189 van hen konden afgelopen maandag op het vliegtuig naar het Griekse eiland stappen.

Als de virussituatie in Nederland of in het land van bestemming de reis toch niet toestaat, wordt de vakantie volgens de overheid geschrapt. Dat gebeurde ook met een geplande proefreis naar Curaçao, omdat het eiland midde..

