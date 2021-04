‘Vertraging uitrol Janssen-coronavaccin nieuwe klap voor horeca’

De uitgestelde uitrol van het coronavaccin van farmaceut Janssen in Europa is een nieuwe klap voor de horeca, want vaccineren wordt juist gezien als de belangrijkste manier om cafés en restaurants zo snel mogelijk weer open te laten gaan. Dat zegt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Janssen-moederconcern Johnson & Johnson (J&J) stelt de Europese introductie van het vaccin uit voorzorg uit vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het middel krijgen toegediend. Volgens Beljaarts is vaccineren ‘de heilige graal’ als het gaat om heropening van de horeca. Door het uitstel lopen vaccinaties vertraging op. ‘Een snelle heropening komt verder in gevaar, dat is heel zorgelijk.’

Beljaarts is erg kritisch over het vaccinatiebeleid van de overheid, bijvoorbeeld door problemen bij de testcapaciteit en de inkoop van vaccins. ‘Het is zo wrang dat de overheid telkens haar huiswerk niet op orde heeft, waardoor horecaondernemers worden gedupeerd.’ Hij vindt dat veel meer onderzoek gedaan had moeten worden naar manieren om veilig de horeca weer te heropenen, bijvoorbeeld op het gebied van luchtcirculatie.

Vanaf woensdag vinden in een aantal cafés in Utrecht zogenoemde Fieldlab-testen plaats met manieren voor veilige heropening. Volgens Beljaarts was de horeca hier in december al helemaal klaar voor en had hier dus al veel eerder mee begonnen kunnen worden.