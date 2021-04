VS sturen vijfhonderd extra militairen naar Duitsland

De massale terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland die ex-president Donald Trump had aangekondigd is van de baan, zei Austin. De VS hadden dat plan om 12.000 militairen weg te halen tot vreugde van Berlijn eerder al in de ijskast gezet. Trump vond dat Duitsland te weinig geld uitgeeft aan de strijdkrachten.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn Amerikaanse troepen gelegerd in Duitsland, maar sinds de val van de Berlijnse muur worden de aantallen afgebouwd. In 1990 waren het nog 200.000 mensen, van wie er nu nog zo’n 34.500 over zijn.

Nord Stream

Minister Austin verzekerde dat Duitsland ‘de komende jaren een belangrijke economische en veiligheidspartner’ van de VS blijft. Hij noemde de versterking van de relatie een ‘topprioriteit’ van de regering van president Joe Biden.

Onder de Trump-regering vormde de Nord Stream-gaspijplijn van Rusland naar Duitsland een splijtzwam, waarbij de VS sancties invoerden tegen bedrijven die bij de aanleg betrokken zijn. ‘We hebben ons verzet uitgesproken tegen deze deal en de invloed die het Rusland zal geven’, aldus Austin. De VS zullen niet toestaan dat dit conflict de ‘geweldige relatie’ met Berlijn beschadigt, zei hij. De regering van Biden gaf eerder aan de betreffende sanctiewet uit 2019 in stand te houden en te blijven naleven.