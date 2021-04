Amsterdamse oud-politiechef bestraft na fraude met tickets

Smit deelde jarenlang door de politie gekochte kaartjes voor thuiswedstrijden van Ajax of concerten in onder meer de Ziggo Dome uit aan familieleden. Het Openbaar Ministerie noemde hem ‘een ware ticketmachine’ en becijferde het verduisterde bedrag op 50.000 euro. Het OM had negen maanden cel tegen Smit geëist. De rechtbank heeft hem alleen de kaarten voor familieleden aangerekend, niet de kaarten die hij uitdeelde aan collega’s bij politie of justitie.

Volgens Smit was er niets ongewoons of stiekems aan het weggeven van overgebleven kaartjes. Ook mensen van politie en justitie hebben volgens hem van deze praktijk geprofiteerd.

Handtekening

Districtschef Smit was jarenlang een geziene leidinggevende figuur binnen de Amsterdamse politie. Hij werd in 2018 oneervol ontslagen, na 44 jaar politiedienst.

De ex-commissaris stond ook terecht voor het vervalsen van de handtekening van zijn ex-echtgenote op twee leenovereenkomsten. Ook dat feit acht de rechtbank bewezen.