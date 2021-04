Hongkong stelt oproepen tot verkiezingsboycot strafbaar

De maatregel volgt op het besluit van de Chinese machthebbers om het kiesstelsel in het formeel autonome Hongkong ingrijpend op de schop te nemen. Peking heeft allerlei maatregelen genomen die het mogelijk maken lastige oppositieleden buitenspel te zetten.

Zo mag een comité dat wordt gezien als pro-Peking straks een groot deel van de parlementariërs in de miljoenenstad gaan selecteren. Kiezers hebben daar niets over te zeggen. Ook wordt gecontroleerd of kandidaten de juiste politieke denkbeelden hebben. In het lokale parlement van Hongkong heeft het pro-Peking-kamp het nu al voor het zeggen. Leden van de pro-democratische oppositie stapten eind vorig jaar massaal op. Ze waren boos omdat meerdere collega’s op last van de overheid hun zetels moesten inleveren.

Protestacties

Inwoners die protestacties willen organiseren bij toekomstige verkiezingen kunnen het aan de stok krijgen met de autoriteiten. Het wordt voor burgers niet strafbaar om zelf verkiezingen te boycotten, maar wel om anderen aan te sporen dat ook te doen. Zo’n strafbare oproep kan allerlei vormen aannemen. Minister van Justitie Teresa Cheng noemde het ophangen van een vlag als voorbeeld. Het verbod moet nog wel worden goedgekeurd door het lokale parlement, dat zich er deze week over buigt.

De hoogste bestuurder van de stad, Carrie Lam, sprak over maatregelen tegen het ‘manipuleren en beschadigen’ van de verkiezingen. ‘We gaan mensen verbieden om anderen openlijk op te roepen niet of blanco te stemmen of om ongeldige stemmen uit te brengen.’

Bekende activisten in de stad komen nu al regelmatig in aanraking met justitie. De 24-jarige Joshua Wong kreeg dinsdag een gevangenisstraf opgelegd van 4 maanden. Hij had in 2019 meegedaan aan een illegale protestactie tegen de regering en daarbij zijn gezicht bedekt.

Wong zit al een gevangenisstraf van ruim een jaar uit voor het organiseren van een verboden manifestatie. De activist bedankte dinsdag zijn aanhangers, die ‘we missen je’ en ‘hou vol’ naar hem riepen.