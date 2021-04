Kamer wil opheldering over deal voor toegangstesten

Onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) publiceerde dinsdag een artikel over de overeenkomst met de stichting. Vanuit de overheid vloeit 925 miljoen euro naar de stichting om de sneltesten uit te voeren, maar aan de deal ging geen aanbesteding vooraf. Over de voorwaarden van de overeenkomst is weinig bekend. De stichting heeft geen raad van toezicht en in de statuten staat niks over hoe het geld moet worden besteed, schrijft FTM. Vragen die FTM aan het ministerie stelde, werden niet beantwoord.

Bovendien zou Stichting Open Nederland slechts één sneltestaanbieder, het Baarnse Lead Healthcare, hebben benaderd om de testevenementen voor platform Testen voor Toegang uit te voeren. Lead Healthcare mag deze maand daardoor zo’n 200.000 sneltests uitvoeren op kosten van de overheid, maar dat is het gevolg van oneerlijke concurrentie, vinden twintig sneltestbedrijven. Daarom hebben de sneltestbedrijven een kort geding aangespannen tegen Stichting Open Nederland, meldt Trouw dinsdag.

Coronadebat

De SGP wil dat het ministerie nog vóór het coronadebat van aanstaande donderdag ‘alle documenten die betrekking hebben op de overeenkomst tussen het ministerie van VWS en Stichting Open Nederland’ naar de Kamer stuurt. Ook moet duidelijk worden gemaakt hoe het geld precies wordt besteed.

Die oproep wordt gesteund door ten minste VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie.