Just Eat Takeaway onderzoekt mogelijkheid boodschappenbezorging

Bezorgers van Just Eat Takeaway (JET), het bedrijf achter onder andere Thuisbezorgd.nl, gaan mogelijk ook boodschappen afleveren. Volgens topman Jitse Groen worden tests uitgevoerd om te zien of het maaltijdbestelbedrijf ook levensmiddelen kan gaan leveren. Dat zei hij in een toelichting op de handelsupdate over het eerste kwartaal.

Het is volgens Groen nog maar de vraag of de bezorging van boodschappen voor JET levensvatbaar is, aangezien er veel spelers zijn die deze markt willen betreden. ‘Maar dat betekent niet dat we het voorstel niet leuk vinden, het is alleen niet iets waar we veel geld in willen stoppen’ zei Groen. ‘We doen wat tests, maar je moet niet verwachten dat we in deze sector tot het uiterste gaan, want het is niet onze sector.’

Groen denkt bij het bezorgen van levensmiddelen te kunnen profiteren van het grote logistiek netwerk van JET.